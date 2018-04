O Atlético de Madrid foi goleado (3-0) pela Real Sociedad, no Estádio Anoeta, e poderá ter precipitado a festa do título na Liga espanhola, agora à distância de uma vitória do Barcelona na próxima deslocação à Corunha, a 29 de Abril.

Os “rojiblancos” não aproveitaram na jornada 33 o empate (2-2) dos catalães, em Vigo, que lhes permitiria adiar o inevitável por mais algum tempo, e tão-pouco tiraram partido do deslize do Real Madrid, em casa, frente ao Athletic Bilbau, encontro salvo pelo calcanhar de Cristiano Ronaldo, que evitou novo desaire ao empatar (1-1) nos minutos finais com a formação basca. A equipa de Diego Simeone acabou, assim, por deixar o Barcelona a 12 pontos, quando restam 15 para disputar (tem desvantagem no confronto directo com os catalães: empate em Madrid e derrota na cidade condal), permitindo que os rivais da capital espanhola se aproximassem ligeiramente, estando a apenas três pontos.

A Real Sociedad derrubou a defesa menos batida do campeonato com um golo de Willian José (27’) e um bis do suplente Juanmi (80’ e 90+2’), que em 20 minutos impediu que o Atlético de Madrid conseguisse pontuar no País Basco.

A Real Sociedad ascendeu ao 11.º posto da tabela classificativa, com 43 pontos, enquanto o Atlético de Madrid segue em segundo, com 71.

Mais competente, o Chelsea cumpriu o jogo em atraso referente à 31.ª jornada da Premier League com uma vitória na deslocação ao Turf Moor, reduto do Burnley, sétimo classificado do campeonato. Os campeões da temporada passada venceram por 1-2, beneficiando de um autogolo do defesa irlandês Kevin Long (20’), vantagem anulada por Ashley Barnes (64’), mas que Victor Moses repôs cinco minutos volvidos.

Com os três pontos amealhados pela formação de Antonio Conte — que no domingo discute com o Southampton a meia-final da Taça de Inglaterra —, o Chelsea aproximou-se do quarto classificado, o Tottenham (a cinco pontos), deixando o Arsenal a nove de diferença e o próprio Burnley (a 11) praticamente fora da discussão pelo quinto posto.

Referência ainda para o Southampton, que conquistou um precioso ponto na deslocação ao terreno do Leicester City (0-0), em encontro da 35.ª ronda, ficando à espera do desfecho do Manchester City-Swansea, em que a equipa de Carlos Carvalhal terá reduzidas probabilidades de pontuar, quando passa a dispor de quatro pontos de vantagem para o Southampton.

