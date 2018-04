Pela quinta vez na temporada, Sporting e FC Porto encontravam-se para mais um joguinho. Jogava-se por coisa pouca, “só” a final da Taça de Portugal. Nos jogos a valerem pontos, os “dragões” estavam em vantagem; naqueles a eliminar, os “leões” já tinham sido felizes, triunfando nos penáltis para aceder à final da Taça da Liga. E foi da mesma maneira que o Sporting conseguiu chegar à final do Jamor, de 20 de Maio, frente ao Desportivo das Aves, ao triunfar nos penáltis, depois de Coates ter nivelado a eliminatória durante o tempo regulamentar. Marcano foi o único entre todos os marcadores a falhar e foi o suficiente. Na hora da decisão, Montero não tremeu.

O Sporting parecia entrar com vontade, e cumpriu dez minutos de grande pressão, a forçar o erro do adversário, ainda a habituar-se às novidades do meio-campo, e foram os “leões” a rematar primeiro — um tiro de perigo zero de Bruno Fernandes. Mas passadas as primeiras impressões, o FC Porto foi fazendo vingar a sua ideia para esta segunda mão, pressionando a construção “leonina” ao mesmo tempo que afastava o jogo da sua área e o tornava lento. Afinal, era o Sporting que tinha de ir atrás do resultado e o FC Porto só tinha de aproveitar essa disposição.

Positivo/Negativo Positivo Coates Esteve imperial na defesa e marcou o golo que manteve o Sporting na luta. Depois, também não tremeu na hora dos penáltis. Mathieu também esteve impecável.

Positivo Herrera Depois da Luz, o mexicano voltou a fazer uma grande exibição em Alvalade e segurou as pontas quando as pernas dos seus colegas já não respondiam.

Positivo Jorge Jesus Se há jogos em que o treinador fez a diferença, foi neste. Mexeu na equipa da melhor forma e foi feliz. Ao contrário do que fez na Luz, Sérgio Conceição procurou jogar em contenção e deu-se mal. Negativo Marcano O espanhol até nem fez um mau jogo, mas acabou por estar ligado à eliminação portista com uma falha no golo de Coates e com o penálti falhado.

Os portistas tinham melhor noção de como ocupar o campo, conseguiam isolar os extremos “leoninos” em situações de superioridade numérica de três para um o que fazia com que a bola nunca chegasse a Bas Dost — raramente o holandês tocou na bola na primeira parte. O Sporting estava atrapalhado, não sabia como atacar e não conseguia sequer tirar a bola do seu meio-campo, permitindo vagas de ataques não muito intensas do FC Porto. Foi valendo ao Sporting o acerto da sua defesa, mas, aos 19’ deu espaço a Otávio para rematar com muito perigo à entrada da área, após grande passe de Óliver Torres. A bola saiu bem próxima da baliza de Patrício.

O Sporting bem tentava lateralizar o jogo, mas poucas vezes o conseguiu e nem Bruno Fernandes conseguia ter muito a bola, demasiado adiantado para fazer a diferença. Só num momento de inspiração individual é que o Sporting finalmente conseguiu criar algum perigo e já perto do intervalo. Gelson Martins ganhou o flanco a Alex Telles, fez um cruzamento rasteiro que levou a bola a passar em paralelo à linha de golo, mas Dost nem se mexeu. Como as coisas estavam, era o FC Porto que estava mais perto de marcar presença no Jamor. Jesus tinha de fazer alguma coisa.

Sérgio Conceição estava satisfeito com o que estava a ver e tinha razões para isso. Não mudou nada para a segunda parte. O Sporting também não. Mas, no segundo tempo, os “leões” foram conseguindo, a pouco e pouco, resistir à pressão contrária e soltar-se mais para o ataque. Uma estratégia que podia ter corrido mal aos 50’, num lance em que Tiquinho Soares conseguiu uma recepção na área “leonina”, com Coates a desarmar o brasileiro. Depois do susto, o Sporting tomou conta do jogo em definitivo, com todos a subirem de rendimento, e Casillas começou a ver a bola mais de perto.

No jogo das substituições, Sérgio Conceição mudou primeiro. Tirou Tiquinho, meteu Aboubakar, um avançado mais móvel e rápido para aproveitar o adiantamento adversário — o camaronês não faria muita diferença. E tudo o que Jesus fez foi no sentido de mandar para o campo a mensagem de que era preciso marcar pelo menos um. Primeiro, foi uma troca por troca, Piccini por Ristovski (por lesão do italiano), depois, Coentrão por Montero. Conceição ia no sentido contrário, metendo corpos para o meio-campo, Sérgio Oliveira e Diego Reyes para defender uma vantagem precária conseguida no Dragão.

O esforço do Sporting teve os seus frutos, aos 84’. Um canto de Bruno Fernandes levou a bola à área, Marcano desfez mal a jogada e Coates aproveitou para marcar o 1-0 que empatava a meia-final e levava o jogo para tempo extra, não sem antes haver uma bola na trave logo na jogada a seguir, de Felipe. E o Sporting voltou para o prolongamento com igual vontade, com uma enorme oportunidade, aos 95’. Acuña fez o cruzamento, Gelson recebeu na perfeição, mas, perante a mancha de Casillas, atirou ao lado. Jesus ainda tinha uma carta para jogar, entrando Doumbia para o lugar de Bas Dost, mas o costa-marfinense quase nem tocou na bola. Tocou foi na cabeça de Maxi Pereira a tentar um cabeceamento e deixou o lateral uruguaio a sangrar.

Nada mudou e, depois de 210 minutos, tudo iria ser decidido nos penáltis. Começou na bola ao poste de Marcano e acabou na conversão de Montero. E toda a gente do Sporting correu para o relvado a festejar, com uma força suplementar nas pernas depois de cumprido o 55.º jogo da época. Bruno de Carvalho, aparentemente já sem dores nas costas, incluído.

