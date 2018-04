Como de costume, Cannes complementa a selecção oficial dias depois do anúncio da programação da 71.ª edição do festival. Não é apenas um ritual. Veja-se como a 71.ª edição se reforça em acontecimentos: o português João Salaviza, que já recebeu no festival uma Palma de Ouro das curtas metragens (2009, Arena), é acrescentado à secção Un Certain Regard com o documentário Chuva e Cantoria Na Aldeia Dos Mortos, co-realizado com a brasileira Renée Nader Messora junto de uma comunidade indígena no Brasil; o dinamarquês Lars von Trier, ex-persona non grata na Croisette, apresentará fora de concurso 12 anos na vida de um serial-killer, The House that Jack Built – o comunicado do festival sublinha que o Presidente do festival, Pierre Lescure, e o seu Conselho de Administração, “decidiram acolher” de novo Lars depois da conferência de imprensa em 2011, ano de Melancolia, em que disse que "compreendia" Hitler. Anuncia-se também a renovação do ritual do "filme de encerramento", que faltou na edição passada: será a quimera cinematográfica de Terry Gilliam, O Homem que Matou Dom Quixote.

Não é um filme qualquer. É o histórico e atribulado projecto que Gilliam tentava fazer há 20 anos e que está a ser alvo de um processo judicial movido pelo produtor português Paulo Branco. Na apresentação da programação há uma semana, o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux, admitia que problemas legais estavam a condicionar a selecção do filme. Agora, porém, é feito o anúncio. Em comunicado enviado ao PÚBLICO, a portuguesa Ukbar Filmes e os restantes produtores (Tornasol, Entre chien et Loup e Kinology) e distribuidores “congratulam calorosamente” Gilliam. E lembram que “o contrato que uniu Terry Gilliam a Alfama [Films, de Paulo Branco,] foi rescindido”.

No início deste mês foi pela primeira vez divulgado um trailer desse filme maldito do Monty Python, depois de duas décadas de saga de bastidores, problemas financeiros ou catástrofes naturais. O seu regresso aos planos de Terry Gilliam fora anunciado precisamente em Cannes há dois anos, com o português Paulo Branco a revelar que iria produzi-lo. Em Outubro do mesmo ano, porém, Gilliam queixava-se de problemas de financiamento que impediam a rodagem e rompia com o produtor português. A portuguesa Ukbar Filmes e as estrangeiras Tornasol, Entre Chien et Loup e Kinology passaram a ser as suas produtoras e a rodagem decorreu em Espanha e Portugal em 2017.

Entretanto, Paulo Branco reclamou junto da justiça francesa os direitos sobre o filme, que defende deter “plenamente” apesar de Gilliam e seus novos produtores frisarem que o contrato com o português foi rescindido. Agora, “o Tribunal da Apelação de Paris pronunciar-se-á no próximo dia 15 de Junho sobre os efeitos desta rescisão, sendo já um facto que, em qualquer das hipóteses, este contrato contempla uma cláusula que prevê de forma clara que: ‘Nenhum conflito jurídico pode ter por efeito atrasar, em qualquer circunstância ou forma, a produção ou a exploração do filme’”, escrevem Pandora Cunha Telles e Pablo Iraola, da Ukbar, em comunicado.

Referem-se à possibilidade de mostrar o filme num festival (e não em estreia comercial), argumentando que “sendo o Festival de Cannes um palco respeitado e que honra qualquer obra cinematográfica e, por consequente, os seus criadores, esta projecção assegura uma promoção positiva bem como uma exploração qualificada na sua melhor conjuntura, e o seu impedimento seria um desrespeito aos direitos dos titulares dos direitos de exploração, sejam eles quem forem”.

A 15 de Junho a justiça francesa vai pronunciar-se então sobre o processo em que Paulo Branco reclama uma indemnização relativa aos direitos do filme e só depois disso poderão conhecer-se as condições para uma data de estreia no circuito comercial.

Mas além de Dom Quixote, há mais filmes, agora anunciados, para a 71ª edição. A competição vê-se fortalecida com The Wild Pear Tree, do turco Nuri Bilge Ceylan, Palma de Ouro em 2014 com Winter Sleep. Passam a ser 21 filmes em concurso, porque também são anunciados, estreando-se na competição, os filmes de Yann Gonzalez, Un couteau dans le cœur, com Vanessa Paradis, e de Sergey Dvortsevoy, Ayka. A propósito destes novos títulos que concorrem ao palmarés, lembrou Frémaux na conferência de imprensa de há uma semana que não são segundas linhas, são títulos que vêm de um longo processo de acabamento e que só tardiamente confirmam a sua conclusão - aliás, em edições anteriores foram seleccionados de última hora, como O Quadrado e A Turma, que receberam a Palma de Ouro.

A secção Un Certain Regard será inaugurada com Donbass de Sergey Loznitsa. Em sessões da meia-noite, Whitney, documentário de Kevin Macdonald sobre Whitney Houston, e Fahrenheit 451 de Ramin Bahrani, segunda adaptação, depois da de François Truffaut, do romance de Ray Bradbury.

João Salaviza é o terceiro cineasta português em Cannes: a semana passada foram anunciados um filme sobre o amor com a ambição de ser "a maior canção pop" (Amor Avenidas Novas, de Duarte Coimbra), e a “louca odisseia” de um ícone do futebo (Diamantino, de Gabriel Abrantes) na secção paralela, mas competitiva, Semana da Crítica

