Sem aviso prévio, esta quinta-feira, foram dadas a conhecer mais duas canções do álbum de estreia de Isaura, a juntar aos singles já anteriormente conhecidos – I need ya e Busy tone. O álbum chama-se Human e será editado a 8 de Junho, ou seja algumas semanas depois da realização da final da Eurovisão, a 12 de Maio no Altice Arena de Lisboa. Recorde-se que Isaura Santos, 28 anos, mais conhecida por Isaura, é a compositora e co-interprete de O jardim, canção interpretada por Cláudia Sobral que irá representar Portugal na final do festival da Eurovisão.

PUB

Os dois temas agora revelados são Gone now, balada electroacústica de ritmo em câmara lenta, e Don’t shoot, numa linha pop electrónica mais dançante. Isaura deu nas vistas em 2010, tinha então 21 anos, com uma participação no concurso Operação Triunfo, acabando por lançar o primeiro EP Serendipity, em 2015, e posteriormente, em 2016, o single 8, e o ano passado, I need ya, ao mesmo tempo que se mostrava ao vivo, em salas ou festivais. A canção O jardim foi composta por ela a pensar na avó, Zaida Lourenço, que morreu há um ano.

O álbum que vem aí terá dois lados diferenciados. As primeiras canções são mais exteriorizadas, uma música pop electrónica capaz de gerar prazer colectivo. A segunda metade iria privilegiar composições mais melancólicas, marcadas pela perda da avó e pelo processo inacabado de lidar com essa realidade. O álbum contém uma colaboração com Profjam e há uma série de nomes envolvidos ao nível da produção como PEDRO, Lhast, Karetus, Fred Ferreira, Diogo Piçarra ou Cut Slack. Segundo Isaura, a edição do álbum estava prevista para mais cedo, mas “por entender que era importante estar concentrada na Eurovisão o álbum só sairá em Junho.” No entanto, diz ela, “senti urgência em partilhar estas canções com quem já me ouve há algum tempo sem pedir nada em troca.”

PUB

PUB