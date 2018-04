O Festival de Cannes anunciou esta quinta-feira que O Homem que Matou Dom Quixote, o histórico e atribulado projecto de Terry Gilliam, será o seu filme de encerramento mas este é alvo de vários processos judiciais movidos pelo produtor português Paulo Branco contra a actual equipa internacional de produção. Branco, afastado do projecto há ano e meio, avisa ao PÚBLICO que se não se resolver o conflito, “o filme não passa” em Cannes. Já a portuguesa Ukbar Filmes, co-produtora da quimera cinematográfica de 20 anos de Gilliam, defende que a ida a Cannes não pode estar em causa. É uma “promoção positiva” e “o seu impedimento seria um desrespeito aos direitos dos titulares dos direitos de exploração, sejam eles quem forem”, dizem em comunicado.

O diferendo legal em torno do filme que Gilliam tenta fazer há 20 anos dura há um ano e fez mesmo com que, na apresentação da programação central do 71.º Festival de Cannes, o seu responsável, Thierry Frémaux, admitisse que gostaria de ter O Homem que Matou Dom Quixote a fechar o festival mas que os problemas legais que o rodeiam condicionavam essa possibilidade. Na manhã desta quinta-feira, o anúncio chegou via email a jornalistas de todo o mundo, mas não está visível no site do festival. Em comunicado enviado ao PÚBLICO, a portuguesa Ukbar Filmes e os seus parceiros de produção e distribuição “congratulam calorosamente” Gilliam. E lembram que “o contrato que uniu Terry Gilliam a Alfama [Films, de Paulo Branco,] foi rescindido”.

Pandora Cunha Telles e Pablo Iraola, responsáveis da Ukbar Filmes, destacam que O Homem que Matou Dom Quixote será “o evento central da sessão de encerramento da edição de 2018” do mais importante festival de cinema do mundo, diz a Ukbar, defendendo que “só o toque de magia do Festival de Cannes poderia quebrar o feitiço” em torno desta aventura cinematográfica de Gilliam.

Mas o filme maldito do Monty Python, depois de duas décadas de saga de bastidores em que O Homem que Matou Dom Quixote foi acometido por problemas financeiros ou mesmo catástrofes naturais em vários países, continua a ser um pomo de discórdia. O seu regresso aos planos de Terry Gilliam foi anunciado precisamente em Cannes há dois anos, com o português Paulo Branco a revelar que iria produzi-lo. Em Outubro do mesmo ano, porém, Terry Gilliam queixava-se publicamente de problemas de financiamento que impediam a rodagem, que nunca terá começado, e rompia com Paulo Branco. A portuguesa Ukbar Filmes e as estrangeiras Tornasol, Entre Chien et Loup e Kinology passaram a ser as suas produtoras e a rodagem decorreu em Espanha e Portugal em 2017.

Entretanto, Paulo Branco reclamou publicamente e junto da justiça francesa e britânica os direitos sobre o filme, que defende deter “plenamente”. Diz ter do seu lado duas decisões favoráveis da justiça. A sua intenção de tentar impedir a presença do filme será transmitida à direcção do festival? “Claro. E eles sabem. Estão ao corrente disto”, disse ainda. Se o conflito se mantiver, “a situação pode ser gravíssima. Pode ser um desastre industrial ao mesmo nível que o primeiro desastre [em 2000, com jactos F16, uma inundação e lesões que levaram ao cancelamento da rodagem em Espanha e à perda dos direitos sobre o guião para uma seguradora] porque é um filme que custou 17 milhões de euros, igual ao primeiro. O que seria uma loucura completa”.

As perspectivas das duas partes divergem, tal como têm divergido na imprensa francesa, por exemplo, que tem acompanhado o processo que corre em Paris. Por um lado, Paulo Branco é taxativo: “Os direitos do argumento são nossos e já foi julgado em recurso em Londres e definitivamente nos foram atribuídos, numa decisão de 11 de Abril; os direitos do realizador também são nossos e houve um recurso [no Tribunal de 1.ª Instância de Paris] que ainda não foi julgado e não é suspensivo. Portanto como já aconteceu várias vezes, Cannes seguramente está à espera que este conflito seja resolvido. Se não for, o filme não passa”.

Os novos produtores de Gilliam frisam por seu turno que o contrato do realizador com o português foi rescindido. “O Tribunal da Apelação de Paris pronunciar-se-á no próximo dia 15 de Junho sobre os efeitos desta rescisão, sendo já um facto que, em qualquer das hipóteses, este contrato contempla uma cláusula que prevê de forma clara que: ‘Nenhum conflito jurídico pode ter por efeito atrasar, em qualquer circunstância ou forma, a produção ou a exploração do filme’”, escrevem Pandora Cunha Telles e Pablo Iraola em comunicado.

Referem-se à possibilidade de mostrar o filme num festival (e não no circuito comercial), argumentando que “sendo o Festival de Cannes um palco respeitado e que honra qualquer obra cinematográfica e, por consequente, os seus criadores, esta projecção assegura uma promoção positiva bem como uma exploração qualificada na sua melhor conjuntura, e o seu impedimento seria um desrespeito aos direitos dos titulares dos direitos de exploração, sejam eles quem forem”.

Paulo Branco, porém, defende: “Não há circuitos não-comerciais. Não se pode dizer que Cannes seja circuito não-comercial”. Fala de “uma tentativa de passagem em força desesperada” por parte dos co-produtores de O Homem que Matou Dom Quixote e contrasta – “estou extremamente sereno”. Diz que sempre esteve aberto a chegar a acordo. “Seria o primeiro que ficaria contente se definitivamente se ultrapassasse este conflito… Até lá, os direitos pertencem à Alfama [Films] e até lá tomaremos todas as decisões em justiça para fazer valer os nossos direitos. Uma situação que nem é inédita em Cannes.” Ainda assim, diz por telefone ao PÚBLICO, não prescindirá “de direitos portugueses, em qualquer que seja o acordo”.

O Festival de Cannes começa dia 9 de Maio e termina dia 19. Um projecto na mente de Terry Gilliam, autor de Brazil ou 12 Macacos, desde o final dos anos 1990, conta agora com Adam Driver no papel principal e com interpretações de Jonathan Pryce, Olga Kurylenko e a portuguesa Joana Ribeiro.

