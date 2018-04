Morreu o último dos cães de raça corgi que faziam companhia à rainha Isabel II, revelou o Daily Mail, embora o Palácio de Buckinham ainda não o tenha confirmado. Willow teria 14 anos e estava doente.

Desde o seu 18.º aniversário, que Isabel II tem tido cães desta raça galesa originária de Pembroke, aliás, todos eles são descendentes do seu primeiro corgi, Susan, oferecido pelos pais. "A rainha lamentou a morte de cada um dos seus corgis, ao longo dos anos, mas ficou especialmente triste com a morte de Willow", revelou uma fonte do Palácio de Buckingham ao Mail, citado pela Reuters.

Willow, que era a 14ª geração descendente de Susan foi adormecida no Castelo de Windsor no domingo, disse o jornal. Willow é “o último elo" da rainha com os seus pais. "Realmente parece o fim de uma era”, continua a mesma fonte.

Susan foi oferecida à rainha pela mãe e pelo pai, Jorge VI. Depois dela, Isabel II teve mais de três dezenas de cães. Os corgis acompanharam sempre a rainha nas suas tarefas palacianas. Em 1999, Isabel II repreendeu um de seus lacaios depois deste ter embriagado os animais com uísque e gin.

Os cães têm feito parte da família e até Harry os mencionou quando deu a primeira entrevista com Meghan Markle, depois de conhecido o noivado, no final do ano passado. Então, o príncipe que é o quinto na linha de sucessão ao trono, contou que a noiva encantou os animais.

"Os corgis foram conquistados de imediato [por Markle]. Passei os últimos 33 anos a ouvi-los ladrar e Meghan entra e – absolutamente nada”, revelou Harry, fazendo rir a actriz norte-americana.

Meghan confirmou: “Ficaram deitados aos meus pés, durante o chá, foi muito querido.”

