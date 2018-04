O grupo parlamentar do PS vai requerer a audição da procuradora geral da República, Joana Marques Vidal, face às suspeitas de que continuarão a ocorrer no presente “violações graves” em processos de adopção, anunciou a deputada Catarina Marcelino.

As suspeitas foram transmitidas pela deputada do PSD, Teresa Morais, no relatório sobre a petição pública “Não adopto este silêncio”, a propósito das alegadas adopções ilegais por parte da IURD.

O relatório apresentado por Teresa Morais foi aprovado por unanimidade pela comissão de assuntos constitucionais.

