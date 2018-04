O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, afirmou nesta quarta-feira, na comissão de saúde, no Parlamento, que espera que as obras na nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, esteja concluída em dois anos. O responsável pela pasta da saúde voltou a garantir que não há um euro de cativação no Serviço Nacional de Saúde e que o Governo vai cumprir com o que se comprometeu em relação ao controlo da dívida dos hospitais e pagamentos em atraso.

PUB

“Esperamos que, no máximo, em dois anos a obra esteja concluída”, disse o ministro, respondendo à questão colocada pela deputada do CDS, Isabel Galriça Neto, sobre quando é que efectivamente iria ser dada uma resposta à situação da ala pediátrica do Hospital São João.

Recentemente, pais de algumas crianças com cancro denunciaram falta de condições no serviço. Denúncias que motivaram uma conferência de imprensa do presidente de administração Centro Hospitalar São João, na qual António Oliveira e Silva admitiu que as condições em que as crianças são assistidas são “miseráveis”. Também o ministro das Finanças foi questionado sobre o mesmo tema há uma semana, numa comissão conjunta entre a saúde e as finanças, não se comprometendo com uma data para o início das obras. Depois disso, o ministro da Saúde disse que os procedimentos, para o início das obras, seriam desbloqueados dentro de duas semanas.

PUB

Não foi apenas o CDS que questionou o ministro sobre a questão do Hospital São João. Também o deputado do BE, Moisés Ferreira, exigiu “saber uma data concreta” para solução do problema. Pergunta feita antes da do CDS e que num primeiro momento Adalberto Campos Fernandes admitiu poder demorar um pouco mais de dois anos.

“O lançamento do concurso e da obra ocorrerá este ano. E teremos, se não existirem ocorrências no concurso, no máximo em dois anos e pouco, três anos, as crianças do São João a serem tratadas em condições. E até lá teremos de tratar, nesta situação transitória, das condições”, afirmou Adalberto Campos Fernandes, argumentando que não foi o actual governo que esteve por duas vezes no hospital a lançar a primeira pedra de uma obra com a qual não avançaram.

PUB