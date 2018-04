O Sindicato dos Jornalistas, com o apoio da farmacêutica Roche, atribuiu nesta quarta-feira cinco bolsas para o desenvolvimento de trabalhos jornalísticos na área da saúde, no total de 10 mil euros. Entre as cinco propostas premiadas, duas são de jornalistas do PÚBLICO.

As bolsas dividem-se em cinco temas (cuidados primários, esclerose múltipla, hemofilia, cancro e doença crónica), sendo atribuídos dois mil euros aos vencedores de cada categoria para desenvolvimento das propostas.

A proposta da jornalista Alexandra Campos foi a escolhida na área dos cuidados primários. Sob o repto "Há cidadãos de primeira e de segunda nos cuidados de saúde primários em Portugal", irá avaliar a evolução e distribuição destes cuidados no país. Na área da esclerose múltipla, a também jornalista do PÚBLICO, Margarida David Cardoso, recebeu a bolsa para explorar a forma como os mais recentes medicamentos mudam a vida dos doentes, nomeadamente através da destruição e reconstrução do sistema imunitário.



A jornalista freelancer Ana Cristina Câmara irá escrever "Sangue do meu sangue", um artigo que pretende retratar o que é viver e conviver com a hemofilia. Christiana Martins, do Expresso, propôs-se a descobrir "os rastos da mutação genética portuguesa que levou o cancro da mama a alguns cantos do mundo". E Ana Rute Peixinho e Sandra Moutinho ganharam uma bolsa, entregue nesta quarta-feira na sede do Sindicato dos Jornalistas, em Lisboa, para explorar a temática da prevenção e redução do peso da doença crónica na sociedade, em particular como "os empregadores ajudam os trabalhadores a lidar com a doença crónica".

As cinco propostas foram escolhidas entre as 37 apresentadas, por 16 jornalistas. O júri foi constituído pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas, pelo professor de Saúde Pública e Políticas de Saúde Constantino Sakellarides, pela jornalista da SIC Dulce Salzedas, pela vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, Isabel Nery, e pelo director médico da Roche, Miguel Sanches.

Esta foi a primeira vez que o Sindicato dos Jornalistas e a Roche se juntaram para atribuir estas bolsas de jornalismo em saúde, com vista a contribuir para a promoção dum jornalismo independente e de qualidade sobre o tema.

