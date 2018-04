Um homem de 49 anos morreu esta quarta-feira afogado num charco que serve de recolha de água para rega em Porto Covo, no concelho de Sines, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o afogamento ocorreu no Monte da Cerca Nova, tendo o alerta sido dado cerca das 12h15, por um popular, após ver o corpo do homem na água.

A fonte da GNR indicou que o corpo do homem foi transportado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Foram mobilizados para o local, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Sines, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR.

