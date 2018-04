A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar os desacatos registados na terça-feira à noite, em Gueifães, na Maia, dos quais resultaram cinco feridos, transportados para o Hospital de São João, no Porto. A PSP foi chamada ao local, mas o caso transitou para a PJ por suspeitas de terem sido usadas armas de fogo.

Ao PÚBLICO, o porta-voz do Comando Metropolitano da PSP do Porto, António Veiga, confirmou que os desacatos aconteceram pelas 22h40 desta terça-feira, na rua António José de Almeida, em Gueifães, na Maia, e terão envolvido “um grupo de cerca de 20 indivíduos montados em motociclos e equipados com paus e bastões”.

Dos desacatos resultaram ferimentos em cinco pessoas, todas do sexo masculino, que foram transportadas para o Hospital de São João. De acordo com a PSP do Porto, registaram-se disparos, mas não foi essa a causas dos ferimentos.

Escreve a Lusa que os homens hospitalizados foram agredidos ao soco e ao pontapé. Os agressores terão usado soqueiras e armas de fogo para disparar para o ar, sem atingir ninguém. À Lusa, a PSP informou que foram identificados dois suspeitos.

Por se tratar de um caso que envolve armas de fogo, a investigação transitou para a Polícia Judiciária.

