Não ficou registada a imagem da assinatura dos dois acordos entre Rui Rio e António Costa – “não havia decor”, nem havia mesa na sala - mas o primeiro-ministro acabou por selar o entendimento com um aperto de mão simbólico. Foi com satisfação que o líder do PSD e o chefe de Governo se apresentaram à comunicação social, na residência oficial de São Bento, depois da formalização dos dois acordos sobre a descentralização e os fundos europeus.

