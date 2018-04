Olhar para o futuro

PUB

Compreendo que, no imediato, qualquer procedimento para minimizar as consequências dos próximos incêndios é meritório. Algo que, paradoxalmente que pareça, demonstra a inoperância dos políticos referente à desertificação. Um facto que nunca assumiram, ao logo do tempo, apesar de sempre manifestarem a sua impunidade. Por isso, é necessário sensibilidade e humildade para reconhecer os erros cometidos e inverter a situação constrangedora que as populações vivem no quotidiano bem como os prejuízos que daí advêem para o país. Efectivamente, o desleixo pela interioridade indicia um paradigma mais interventivo e que os jogos verbais inconsequentes dos responsáveis deixem de continuar. Enfim, saibamos não comprometer o futuro que pertence a todos.

Manuel Vargas, Aljustrel

PUB

“Fat-tax”

As taxas sobre bebidas açucaradas têm vindo a ser implementadas desde há vários anos em muitos países europeus, que seguiram o exemplo de muitos estados norte-americanos. Com o objectivo de manter o volume de vendas, as companhias de refrigerantes estão a substituir o açúcar tradicional por novas formas alternativas, como o famoso milho doce que é cerca de 5 vezes mais barato. No entanto, como deveria ser do conhecimento geral, estes substitutos são altamente nocivos para a saúde e até podem exacerbar os efeitos da obesidade, como de facto se comprova em determinados estados dos EUA, onde a “fat-tax” foi introduzida. Além disso, os refrigerantes contêm outras substâncias bem mais perigosas para a saúde pública do que o açúcar, embora passem praticamente despercebidas aos membros da direcção-geral de saúde.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

A ponte prometida

Dois autarcas de dois municípios separados por um rio internacional vão atirar-se a construir mais uma ponte que os ligue e desentupa o trânsito que atravessa o rio Douro. Com arrojo eleitoral, vieram à praça dos holofotes e prometeram que a ponte ainda suspensa no projecto será erguida com muito ou pouco arco, só com dinheiros próprios dos munícipes de ambas as margens. Dos contribuintes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porque estamos habituados à criatividade, mobilidade, e protagonismo oportunista, dos presidentes deste calibre, desconfiamos que após os golpes de rins e de contorcionismos habituais, a ponte projectada com rebeldia e independência, sem recurso ao Poder Central, que se chama Estado e povo, sofrerá uma interrupção quando estiver quase a unir as pontas, por falta de verba ou orçamento local que derrapou. E por tal imprevisto, os dois autarcas garbosos apelarão ao Governo uma ajudinha considerável, para que o projecto armado e cimentado num discurso com ares de autonomia e originalidade não perca mobilidade e não vá por água abaixo. Aceite o fracasso, o povo será chamado a atravessar-se e a contribuir, mas a ter direito a estar presente na inauguração. De bem longe, acostado em ambas as margens, a ver os rabelos navegar, ornamentados!

Joaquim A. Moura, Penafiel

PUB