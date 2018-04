Donald Trump afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos e a Coreia do Norte já tiveram “conversações directas” de “alto nível”. As declarações foram dirigidas a um grupo de jornalistas após o encontro do Presidente norte-americano com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, na residência de férias de Mar-a-Lago, no sul da Florida, EUA.

“Tivemos conversações de alto nível, de extremamente alto nível, com a Coreia do Norte”, afirmou Trump. O Presidente norte-americano adiantou ainda, sem detalhar, que estão a ser estudadas cinco possíveis localizações para a realização do encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Estocolmo e Genebra estarão entre as localizações apontadas, escreve a Reuters.

Na Florida, o primeiro-ministro japonês elogiou a "coragem" do Presidente dos Estados Unidos ao concordar encontrar-se com o líder norte-coreano. De acordo com a BBC, no entanto, em Tóquio há quem tema que o Japão seja colocado à margem do processo negocial. Por outro lado, os esforços para conseguir um encontro inédito entre os dois países têm atenuado as tensões entre Washington e Pyongyang.

“Acredito que existe muita boa vontade, que muitas coisas boas estão a acontecer”, disse Trump. “Vamos ver o que acontece. Tal como eu digo sempre, vamos ver o que acontece. Porque no final de contas é o resultado final que importa, não o facto de estarmos a falar sobre ter uma reunião ou ter a reunião.”

Trump não adiantou quem estará a conduzir os contactos com a Coreia do Norte.

Para o líder norte-americano, o encontro entre os dois países será uma oportunidade para "solucionar um problema mundial" e deverá acontecer em Junho "ou ligeiramente antes disso". Caso este não se verifique, Trump avisa que irá manter a pressão sobre Pyongyang através de sanções económicas.

Trump disse ainda que deu a sua “bênção” às Coreias para que cheguem a um acordo de paz que substitua o armistício que pôs fim à guerra entre os dois países.

"A Coreia do Sul tem planos para reunir-se com a Coreia do Norte para ver se podem acabar com a guerra e têm a minha bênção", disse.

