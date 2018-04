A Câmara dos Londres desafiou o Governo de Theresa May, ao aprovar uma emenda à proposta de lei para saída da União Europeia que exige ao Governo britânico que explore a possibilidade de manter a união aduaneira com a UE, mesmo após o “Brexit”, e relatem os resultados dos seus esforços até ao fim de Outubro.

Com 348 votos a favor e 225 contra, esta emenda é mais um embaraço do que realmente um entrave para Theresa May – o parecer dos Lordes não tem poder vinculativo. Além disso, é sabido que a Câmara dos Lordes, onde os cargos são herdados ou obtidos por nomeação por mérito, é pró-europeísta, ao contrário da Câmara dos Comuns, para a qual os deputados são eleitos por sufrágio directo.

Ainda assim, 24 conservadores dos Lordes votaram a favor desta emenda, diz o Guardian. Os apoiantes da manutenção do Reino Unido no mercado único após o “Brexit” esperam a dimensão da maioria na Câmara do Lordes – 123 deputados – sirva para impedir a câmara baixa do Parlamento de reverter esta decisão.

“Esta grande maioria é uma má notícia para o Governo e sugere que haverá muito mais emendas à lei de saída da EU quando regressar aos Comuns, por volta de 21 de Maio”, comentou no Twitter Faisal Islam, editor de política da televisão Sky News.

“Esta emenda não poderá manter o Reino Unido na união aduaneira – e muito menos travar o ‘Brexit’ – mas é claro que aumenta a pressão sobre Theresa May para reconsiderar este tema”, afirmou por seu lado, também no Twitter, Heather Stewart, editora de política do jornal The Guardian.

O Governo britânico emitiu um breve comunicado de resposta a esta votação. “Estamos desapontados. Mas isto não compromete o Reino Unido a permanecer na união aduaneira com a UE. Exige no entanto, que façamos uma declaração no Parlamento a explicar os passos que fizemos até agora.”

A secretária de Estado “sombra” para o “Brexit” Dianne Hayter comentou que “não há mandato para um ‘hard Brexit’”, e que deixar a união aduaneira com a UE teria custos para a economia britânica de 24 mil milhões de libras ao longo dos próximos 15 anos.

