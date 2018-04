A 18 de Novembro haverá novas eleições legislativas na Guiné Bissau, convocadas pelo Presidente José Mário Vaz, que entretanto nomeou mais um primeiro-ministro: trata-se do sociólogo Aristides Gomes, de 63 Gomes, que já desempenhou o cargo em 2005, quando Nino Vieira era Presidente.

O Governo português saúda este desenvolvimento, que um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros considera “um contributo essencial” para ultrapassar o impasse político instalado no país há cerca de três anos, com o Presidente em confronto com o seu próprio partido, o PAIGC, vencedor das últimas eleições, em 2014.

Desta vez, o PAIGC concordou com o nome de Aristides Gomes, proposto pelo Partido da Renovação Social (PRS), indica a Deutsche Welle. O Parlamento, cujos trabalhos têm estado bloqueados, deverá reabrir quinta-feira e, segundo a AFP, deverá discutir assuntos relacionados com as próximas eleições.

A marcação de novas eleições resulta de um acordo negociado numa cimeira extraordinária da Comunidade Económica de Estados da Africa Ocidental (CEDEAO).

A Guiné Bissau vive uma crise política profunda desde que o Presidente demitiu, em Agosto de 2015, o Governo liderado por Domingos Simões Pereira, igualmente do PAIG. Desde então, já houve seis primeiros-ministros. O último foi Artur Silva, empossado a 31 de Janeiro – mas ainda não tinha formado governo.

