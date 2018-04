Rui Vaz, director do serviço de neurocirurgia do hospital São João, no Porto, alerta há quase uma década para as "condições deploráveis em que os doentes são tratados", devido às condições precárias do pré-fabricado. "Fui alertando ao longo dos anos aos meus superiores, esbarrando sempre nalguma barreira, não sei muito bem onde. Ora era no hospital, ora era no ministério", conta.

Caso se cumpram as expectivas da administração do hospital, este será o último de 11 anos que o serviço funciona em contentores. As obras começaram nesta segunda-feira.