O futebolista português Rúben Neves, do Wolverhampton, somou nova distinção em Inglaterra ao ser eleito para o "onze" do ano do Championship pela associação de jogadores. O médio, que também faz parte do "onze" da Football League (entidade organizadora do campeonato), integra as escolhas com os seus colegas de equipa Willy Boly, defesa emprestado pelo FC Porto, e John Ruddy (guarda-redes).

Fazem ainda parte do "onze" Ryan Fredericks, Ryan Sessegnon e Tom Cairrey (Fulham), Sol Bamba (Cardiff), James Maddison (Norwich), Bobby Reid (Bristol), Leon Clarke (Sheffield United) e Matej Vydra (Derby County).

Rúben Neves, que se transferiu no início da época do FC Porto para o Wolverhampton, esteve ainda nomeado para melhor jogador do ano e futebolista jovem, mas a escolha recaiu sobre Ryan Sessegnon, defesa no Fulham.

A associação de jogadores divulgou ainda o "onze" do ano da Premier League, que integra David de Gea (Manchester United), Kyle Walker, Nicolás Otamendi, David Silva, Kevin De Bruyne e Sergio Agüero (Manchester City), Jan Vertonghen, Christian Eriksen e Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcos Alonso (Chelsea) e Mohamed Salah (Liverpool).

