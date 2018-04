O português Miguel Oliveira (KTM) já se encontra em Austin para participar em mais uma ronda do Mundial de Moto2, que aborda com redobrada confiança depois de ter conseguido o primeiro pódio da temporada no circuito Termas de Río Hondo, na Argentina.

No último Grande Prémio, Oliveira lutou pela vitória até à última volta, pelo que assume a motivação adicional. "Honestamente, o pódio na Argentina dá um pouco mais de conforto para enfrentar esta terceira ronda", disse o piloto de Almada, que nunca chegou ao pódio do Circuito das Américas, única ronda de Moto2 a ser realizada nos Estados Unidos.

Na temporada passada, a primeira ao serviço da KTM, alcançou o sexto lugar, pelo que o objectivo deste ano passa por superar essa marca. "Com a experiência do ano passado vamos tentar fazer o nosso melhor", acrescentou.

A terceira jornada da temporada será a última antes de uma série de eventos europeus. A corrida de Moto2 terá início às 15h10 (hora de Portugal) de domingo.

