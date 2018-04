A Liga Mundial de Surf (WSL) anunciou nesta quarta-feira o cancelamento da terceira etapa do circuito mundial, o Margaret River Pro, na Austrália, devido à presença de tubarões nas proximidades da praia onde decorria a competição.

"Avaliámos a situação, conversámos com os atletas, com as autoridades locais, antes de tomar a decisão", refere a WSL em comunicado, acrescentando: "Margaret River é uma parte fantástica do mundo, mas a presença desta espécie agressiva leva-nos a tomar esta decisão".

No comunicado, a WSL refere que "o surf é um desporto com vários" perigos e que "os tubarões são uma realidade ocasional em algumas competições" e lembra que "houve incidentes no passado, e é possível que surjam mais no futuro".

O cancelamento, que ditou a distribuição de pontos até à terceira ronda, foi motivado, sobretudo, pelo ataque de tubarões brancos a dois surfistas locais, ocorrido numa praia a cerca de seis quilómetros de Margaret River.

O português Frederico Morais, "Kikas", terminou a prova na segunda-feira, no 25.º lugar, após ter sido eliminado na repescagem pelo sul-africano Michael February.

No sexto heat da segunda ronda, Frederico Morais, 11.º do ranking mundial, conquistou 9,17 pontos (4,5 e 4,67), contra os 12,73 (6,33 e 6,40) do substituto do australiano Mick Fanning no circuito, que ocupava o 26.º lugar da hierarquia.

Após os três campeonatos na Austrália, o circuito vai regressar entre 11 e 20 de Maio, com o Oi Rio Pro, no Rio de Janeiro, no Brasil, onde "Kikas" foi 13.º no seu ano de estreia.

