Jorge Sousa foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o jogo desta quarta-feira, às 20h30, entre o Sporting e FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal. A equipa de arbitragem fica completa com Ricardo Santos e Nuno Manso, como assistentes enquanto Vítor Ferreira será o quarto árbitro. O juiz responsável pelo videoárbitro (VAR) é Hélder Malheiro e o assistente do videoárbitro (AVAR) é Hugo Miguel.

O FC Porto parte em vantagem, depois de ter ganho a partida da primeira mão no Estádio do Dragão frente aos “leões” por 1-0. O golo solitário foi apontado por Soares aos 60 minutos. O Sporting vai tentar virar o resultado para se colocar mais perto da conquista da Taça de Portugal, um titulo que foge aos "leões" desde da época 2014/2015, na altura comandado pelo treinador Marco Silva.

No outro jogo das meias-finais da Taça de Portugal, o Caldas defronta o Desportivo das Aves, às 18h30. A partida terá como árbitro Fábio Veríssimo; Paulo Soares e Pedro Felisberto como assistentes, o quarto árbitro será Rui Rodrigues. O VAR será comandado por Hélder Malheiro e o AVAR por Bruno Jesus.

Neste jogo o Caldas terá a sua oportunidade para fazer história. Para isso terá de reverter o resultado do jogo da primeira mão na Vila das Aves (1-0).

