O surf está de volta às praias do Porto e de Matosinhos. Pelo terceiro ano consecutivo, a região acolherá o Porto & Matosinhos Wave Series, evento desportivo que reúne 500 atletas em provas de diferentes modalidades náuticas. O arranque da competição será a 21 de Abril, num evento que se estende até ao final de Outubro. Surf, longboard, bodyboard e stand up paddle são os desportos principais, numa iniciativa em que se disputam 11 campeonatos nacionais. Com o maior programa até à data, a organização espera ultrapassar os 30 mil espectadores, sedimentando o sucesso de edições anteriores.

Manuel Centeno, antigo campeão europeu e mundial de bodyboard, disse ao PÚBLICO que uma das principais vantagens desta iniciativa se prende com a sua abrangência de vários tipos de praticante: “Este evento fecha o ciclo. Consegue trabalhar os novos praticantes que se iniciam nestes desportos.” Os atletas amadores, segundo o bodyboarder, também são beneficiados, pois conseguem trabalhar de perto com os profissionais e desenvolver a sua técnica.

Para além desta aproximação aos profissionais, existe outro factor que Manuel Centeno refere como potencialmente vantajoso para os praticantes da área: “Nestes eventos estão presentes os seleccionadores e observadores que vêem os talentos emergentes, de modo a poder inseri-los [nas respectivas selecções nacionais]". Manuel é um dos três embaixadores do evento. Salvador Couto — jovem talento do surf — e João Guedes — campeão nacional 2009 e com várias distinções nacionais e internacionais na mesma modalidade — são os restantes.

Na conferência de apresentação do cartaz, esta quarta-feira em Matosinhos, João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf, afirmou que a prova é muito importante para o organismo, confirmando a narrativa de Manuel Centeno: “O evento relaciona-se com a criação da base competitiva e consequente entrada de novos talentos nas selecções”.

“Estes desportos nunca foram elitistas”

Para além dos campeonatos nacionais, o evento conta com várias iniciativas paralelas. Ao longo do Wave Series, crianças em instituições carenciadas terão a oportunidade de fazer o seu baptismo de surf, experimentando a modalidade pela primeira vez. Jovens e crianças com mobilidade reduzida terão aulas de surf, leccionadas pelos três embaixadores do evento. A sensibilização ambiental também é uma preocupação da organização, que irá realizar acções de formação, workshops e eventos que juntem toda a família.

“Estes desportos nunca foram elitistas. São abertos [a todos] e é importante que continuem assim”, realça Manuel Centeno, admitindo, porém, que actualmente “é mais difícil” fazer parte destes desportos náuticos e de ondas, do que quando começou a praticar. Para o bodyboarder, o Porto & Matosinhos Wave Series 2018 é uma excelente forma “de angariar novos praticantes”.

Na apresentação do cartaz, Luísa Salgueiro, presidente da câmara de Matosinhos, salientou que a relação da cidade com o mar é “única e ancestral”, mostrando-se satisfeita pela boa cooperação entre as várias instituições que formam a competição.

O Porto & Matosinhos Wave Series 2018 começa já no próximo fim-de-semana, dias 21 e 22 de Abril, com uma prova do circuito surf Norte, nas categorias sub-14, sub-16 e sub-18.

Texto editado por Nuno Sousa

