A série La Casa de Papel, um sucesso de audiências em Espanha e desde o Natal passado um dos mais comentados títulos disponíveis no Netflix, vai voltar para uma terceira temporada produzida pela própria plataforma de streaming.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira em Roma com a promessa de "novos golpes" do Professor e mentor do assalto em torno do qual gira a história da série, que começou por ser uma produção do canal espanhol privado Antena 3 e que o Netflix começou a distribuir internacionalmente no final de 2017.

A série foi criada por Álex Pina e tem como intérpretes Úrsula Corberó, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Álvaro Morte, Alba Flores ou Jaime Lorente. Apesar de em Espanha ter sido criada como uma temporada única, foi dividida em duas partes e a segunda parte estreou-se no Netflix a 6 de Abril.

Entre as novidades da plataforma de streaming para os próximos meses e anos foram anunciadas em Berlim a continuidade de Black Mirror (quinta temporada), que está já em filmagens, de Stranger Things (terceira temporada), de Dark (segunda temporada) e de Ozark (segunda temporada). com Jorge Mourinha, em Roma

