Esteve quatro anos no Brasil e voltou com o entusiasmo que tinha em 2013. Fernando Tordo, 70 anos feitos em 29 de Março, sobe esta noite ao palco do Tivoli BBVA, em Lisboa (21h30), para celebrar 70 anos de vida e 50 de canções (assim se chama o espectáculo) com convidados e um octeto de músicos das novas gerações. Depois virão outros palcos: Alcácer do Sal (24 de Abril), Casa da Música, no Porto (dia 27, 21h30) ou Seixal (5 de Maio).

Foi quando completou 50 anos de carreira que decidiu rumar ao Brasil. “Uma questão política”, diz Tordo ao PÚBLICO. “Eu sou de uma geração que fez o que podia pelo 25 de Abril e não me passava pela cabeça chegar a 2014 e ter o país governado pela gente que o estava a governar.” Por isso fez as malas e partiu. Viveu no Recife, desde Fevereiro de 2014 até Novembro de 2017. “Faço como o Tony Bennet: pretendo o impossível, que é a excelência. Como sei que não a alcanço, é fantástico, porque é um dia-a-dia preenchido com um sonho. Ora isto não é compatível com um país deprimido, reprimido.” Ficou quase quatro anos. “Mais tempo do que pensava, porque para mim o Brasil era aguardar que as coisas mudassem aqui.” E hoje, Portugal está melhor? “Está. Cheio de defeitos, mas está muito melhor.” E se mudar? “Se essa situação voltar, faço as malas e saio outra vez.”

Dois discos no Brasil

O Brasil, porém, não lhe serviu só de refúgio, foi também uma aprendizagem, em dois sentidos. “O fenómeno dos músicos é absolutamente inimaginável. São músicos virtuosos ou com uma sensibilidade única, e isto faz-nos ficar no sítio.” Observar a situação política foi outra experiência. “Viver esses quase quatro anos como eu vivi é uma aprendizagem fantástica, não tanto sobre a sociedade mas sobre os homens. Aqui, chega uma notícia bombástica do Brasil de quinze em quinze dias; lá, é de quinze em quinze minutos.” Do que ali viu, guardou uma certeza: “O que está a acontecer é um processo diário, sistemático, de demolição de um regime, sem outro objectivo que não seja a protecção dos poderosos.” E cresceu a insegurança. “Tudo passou a ser perigoso”, diz. Só no estado do Pernambuco, onde ele viveu e foi “muito bem tratado”, houve no ano passado 5 mil assassinatos.

Nesse tempo, gravou dois discos no Brasil. Outro Canto (2016), pelo qual ganhou o Prémio Pedro Osório da SPA em 2017 e Outro Canto n.º 2, ainda inédito, onde musicou grandes poetas brasileiros: Manuel Bandeira, Castro Alves, Drummond de Andrade, Cacaso, Mário Quintana. De volta a Portugal, participou no Festival da Canção de 2018 como compositor (musicou uma letra de Tiago Torres da Silva na canção Para te dar abrigo, defendida por Anabela) e continua a trabalhar com músicos das novas gerações. E está verdadeiramente entusiasmado. “De repente, vemos um país crescer de maneira absolutamente fantástica em relação à cultura. Temos mais músicos, mais escritores, mais gente ligada às artes.”

Duetos a várias vozes

A par dos concertos, planeia editar uma caixa com os seus discos menos conhecidos ou inéditos e está a trabalhar num disco novo, a ser publicado no final do ano. Chama-se Fernando Tordo Duetos – Diz-me com quem cantas, já começou a ser gravado, nos estúdios Namouche, e terá a participação de nomes de várias áreas: Camané, Tim, Marisa Liz, Rita Redshoes, Ricardo Ribeiro, Carminho, Jorge Palma, Maria João, Rui Veloso, Herman José, Anabela. “Convidei vozes do meu país”, diz Tordo. Cantarão, com ele, canções do seu repertório, mas com “arranjos muito diferentes.” Filipe Manzano, seu filho, que é pianista clássico, também entra: “É a primeira vez que ele toca uma cantiga minha.” Será Os cantores da minha terra, antes gravado com José Calvário.

“Este disco tem duas pessoas fundamentais, que são os dois arranjadores: Lino Guerreiro e Valter Rolo”, diz Fernando Tordo. Elogia-lhes o trabalho, assim como o dos músicos: “Eu fiz aqui [no estúdio] um ensaio com gente muito jovem, mas que já são grandes craques, orquestradores, arranjadores, professores. Temos milhares de jovens a aprender música.”

Antes do Tivoli, Fernando Tordo cantou em Montalegre e na Mealhada, aqui acompanhado pela Filarmónica Pampilhosense. Outra incrível experiência: “O mais velho está na banda desde 1959 e os mais novos entraram há mês e meio”, diz. E confirmou uma ideia antiga: “O único acto onde se encontra total harmonia entre o ser humano é numa orquestra. Não se falam, não se dão, não se conhecem, mas no momento de tocar estão em harmonia.”

