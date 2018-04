No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se comemora esta quarta-feira — e que tal como o dia dos museus daqui a um mês já é uma tradição no calendário do património —, a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e o PÚBLICO organizam um debate dedicado ao tema Património: De Geração para Geração, para celebrar o Ano Europeu do Património Cultural. O debate, que terá lugar no auditório da redacção de Lisboa (Edifício Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte), com início marcado para as 18h, junta arquitectura, arqueologia e história de arte, ou seja, o arquitecto José Aguiar, professor da Faculdade Arquitectura da Universidade de Lisboa, o arqueólogo António Carvalho, director do Museu Nacional de Arqueologia, e a historiadora de arte Raquel Henriques da Silva, professora na Universidade Nova de Lisboa e antiga directora do Instituto Português de Museus, com moderação de Isabel Salema, jornalista do PÚBLICO.

O tema em foco este ano foi escolhido pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS Internacional) e quer sublinhar a importância da comunicação intergeracional entre os profissionais do património. Um diálogo que deve procurar a passagem do conhecimento para os mais jovens e promover essa relação, pede o ICOMOS, nas redes sociais.

De manhã, no Museu do Côa, discute-se a partir das 10h30 o envolvimento das comunidades na gestão e usufruto do património, focando o debate novamente na questão da comunicação, numa mesa-redonda que conta com a participação da directora-geral do Património, Paula Silva, o presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte, ou com a equipa da fundação e do museu do Côa, Bruno Navarro e Dalila Corrêa, entre outros.

No mesmo dia, estão previstas cerca de 600 actividades, espalhadas por 540 entidades e 160 concelhos, contabiliza a DGPC em comunicado, espelhando “uma vasta programação” espalhada pelo território nacional.

