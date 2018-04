Depois de quatro anos de relacionamento, o actor Richard Gere a espanhola Alejandra Silva casaram-se pelo civil no início de Abril, avança em exclusivo a revista ¡Hola!, citando fontes próximas do casal.

Richard Gere veio contrariar a onda de separações entre celebridades de Hollywood que marca o início de 2018. Segundo a revista espanhola, o actor norte-americano, de 68 anos, e Alejandra Silva, de 35 anos, vão realizar uma cerimónia privada no dia 6 de Maio, na sua casa em Nova Iorque, para celebrar a união.

A esposa de Gere, Alejandra Silva, é uma empresária natural da Galiza, filha de Ignacio Silva, antigo vice-presidente financeiro do Real Madrid. O casal terá iniciado a relação em 2014, durante uma estadia em Positano, uma aldeia na Costa Amalfitana, no Sul de Itália, de acordo com o jornal espanhol El País. Contudo, só foram vistos juntos pela primeira vez um ano depois, em 2015, em Madrid, na estreia do filme Time Out of Mind (Viver à Margem, na tradução em português), no qual Richard Gere interpreta a personagem de um sem-abrigo. De acordo com o casal, foi precisamente o trabalho de caridade que os uniu, visto que ambos se envolveram em causas de solidariedade. A activista, actualmente, colabora com a Fundação RAIS, uma organização de ajuda aos sem-abrigos, segundo o El País.

Estrela de filmes como Pretty Woman (1990) e Chicago (2002), Gere já foi casado anteriormente com a supermodelo Cindy Crawford e com a actriz Carey Lowell, com quem tem um filho, Homer James, actualmente com 18 anos. Para Alejandra Silva este é o seu segundo casamento. Durante oito anos, a espanhola foi casada com o magnata do sector mineiro Govind Friedland, com quem tem um filho, de cinco anos, chamado Albert. Alejandra Silva e o filho ter-se-ão mudado para Nova Iorque há alguns meses.

A empresária espanhola contou à revista de celebridades ¡Hola! que o actor era um amigo de longa data da família e que se envolveram sentimentalmente quando estava a passar pelo processo de divórcio com Friedland. "Eu estava um pouco perdida, sem luz, e conhecê-lo deu sentido à minha vida", disse Alejandra Silva em declarações à revista, enquanto Richard Gere, por sua vez, disse ter encontrado "a vida tranquila e feliz que sempre procurei", citado pela mesma revista.

Apesar da existência de rumores de uma possível gravidez, fomentados por uma alegada visita do casal a uma clínica de tratamentos de fertilidade em Nova Iorque, a revista ¡Hola! esclarece que Alejandra Silva não está grávida, embora o casal tenha demonstrado desejos de construir família.

