Tomar grandes doses de suplementos com extractos de chá verde pode estar associado a danos no fígado, de acordo com uma nova investigação da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (na sigla inglesa EFSA).

PUB

As infusões de chá, usadas para chá, ainda são consideradas seguras. As bebidas instantâneas para chá também são boas, pois contêm níveis mais baixos de antioxidantes naturalmente presentes no chá verde, disse a EFSA, baseada em Parma.

Consumir muitos destes antioxidantes pode ser prejudicial, razão pela qual a quantidade contida nos suplementos pode ter um efeito nocivo no fígado.

PUB

A maioria dos suplementos fornece uma ingestão entre 5 e 1000 mg, enquanto infusões de chá normalmente contêm apenas entre 90 e 300 mg, revela a EFSA, que supervisiona a segurança alimentar na União Europeia.

Os investigadores determinaram que o consumo de mais de 800 mg por dia levou a maiores riscos para a saúde, mas a EFSA disse que os especialistas ainda não determinaram qual é a dose dos suplementos que é totalmente segura.

PUB