O que é?

A hemofilia é uma doença hemorrágica — que pode ser hereditária ou resultar de uma mutação genética espontânea —, que afecta maioritariamente pessoas do sexo masculino. Trata-se de uma deficiência no processo de coagulação do sangue, que é mais demorado ou inexistente, provocando hemorragias frequentes, principalmente a nível das articulações.

Qual a causa?

A hemofilia resulta da deficiência de um factor de coagulação no sangue. Divide-se em dois tipos e vários níveis de gravidade de acordo com o factor de coagulação do sangue e a quantidade que está em falta. No tipo A, há um défice de factor VIII, e no tipo B, falta factor IX. A doença é tanto mais grave quanto menor for a proporção de factor no sangue. Nos casos mais graves não chega a 1%. Estes factores são essenciais ao processo de coagulação, que funciona em cadeia. Sem eles o processo não se completa e as hemorragias acabam por acontecer, principalmente nas articulações. Uma pessoa com hemofilia pode ter hemorragias espontâneas.

Quantas pessoas têm esta doença?

A hemofilia, que ocorre quase exclusivamente em pessoas do sexo masculino, tem uma incidência de um em cada 5000 nascimentos de rapazes, no caso da hemofilia tipo A, e de um em 30.000, na hemofilia tipo B. Em Portugal, segundo um inquérito feito pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, (IPST) em 2013 existiam 683 adultos hemofílicos — 549 com hemofilia tipo A e 134 com o tipo B.

Como se trata?

Não há uma cura, mas há tratamentos. Além da administração endovenosa de concentrados de factor nas hemorragias quando elas acontecem (chamada terapêutica on-demand), os especialistas defendem a administração regular de factor (VIII ou IX) para as prevenir.

Existem complicações no tratamento?

Alguns doentes têm anticorpos, chamados inibidores, contra o factor em falta. Isto obriga a que as hemorragias sejam tratadas com produtos menos eficazes.

E nas mulheres?

A forma grave da doença afecta quase em exclusivo os homens. Mas as mulheres também podem ter problemas. Tais como, hemorragia ginecológica (períodos menstruais com mais de 7 dias) e obstétrica (parto e pós-parto) e hemorragia grave após extracção dentária, cirurgia ou trauma.

Fontes: Direcção-Geral da Saúde e Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas