Seis pessoas foram detidas numa operação policial de combate ao tráfico de droga, no âmbito da qual foram apreendidos cerca de 60 quilos de haxixe, anunciou nesta terça-feira o comando metropolitano de Lisboa da PSP.

Em conferência de imprensa o comissário Bruno Pereira, da divisão de Loures (Lisboa) da PSP, explicou que as detenções aconteceram no domingo e que foram feitas oito buscas domiciliárias e uma não domiciliária nos concelhos de Odivelas, Loures, Amadora e Sintra.

Nessas buscas, além do haxixe, que daria para 298.757 doses individuais, foram apreendidas pequenas quantidades de cocaína e comprimidos, uma pistola e munições, duas viaturas, dez telemóveis e quase 2500 euros em dinheiro.

O responsável explicou que o grupo (cinco homens com idades entre os 26 e os 41 anos e uma mulher de 40 anos) já tinha antecedentes criminais no mesmo tipo de crime e que era responsável pela introdução da droga em Portugal e tráfico nas zonas de Odivelas, Loures, Amadora e Sintra.

Questionado pelos jornalistas Bruno Pereira considerou que atendendo às apreensões se tratou de uma operação de grande envergadura, tendo sido completamente desmantelada uma rede "que era responsável pela introdução de grandes quantidades de estupefacientes na área da grande Lisboa, em concreto e sobretudo nos concelhos de Loures e Odivelas".

O comissário explicou que investigação que levou no domingo ao fim da tarde às detenções e apreensões começou "em meados de Novembro" com uma apreensão de quase sete quilos de haxixe.

Bruno Pereira disse também que os detidos, que começaram nesta terça-feira a ser ouvidos em tribunal, recolhiam a droga no sul do país e que parte do haxixe foi apreendido em pólen e em bolotas, que têm uma concentração de substância activa muito maior.

