A sede da RTP em Lisboa está a ser alvo de buscas por elementos do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora. A notícia foi avançada pelo jornal Correio da Manhã e confirmada ao PÚBLICO pela Procuradoria-Geral da República.

PUB

Fonte oficial da empresa pública de rádio e televisão também confirmou à Lusa que estão a decorrer buscas, mas não deu mais pormenores.

Segundo o Expresso, as buscas estarão relacionadas com contratos feitos pela estação pública em 2012 com Francisco Moita Flores, então presidente da Câmara Municipal de Santarém. O CM acrescenta que em causa estará a emissão do programa Justiça Cega em directo a partir de Santarém, numa emissão em que a autarquia local contribuiu com 5000 euros para ajuda à produção.

PUB

O PÚBLICO ainda não conseguiu confirmar esta informação.

PUB