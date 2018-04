A Comissão Científica de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) recomenda que Feliciano Barreiras Duarte, ex-secretário-geral do PSD, frequente as aulas de doutoramento de que tinha sido dispensado, avança nesta terça-feira a revista Sábado. A dispensa de Barreiras Duarte tinha sido justificada com o seu percurso profissional e curriculum académico, que, veio a verificar-se, continha uma informação falsa.

Em Março, soube-se que o social-democrata não era visiting scholar na Universidade de Berkeley (EUA), como alegava no seu curriculum, o que levou a que se demitisse de secretário-geral do PSD da presidência de Rui Rio.

Com a decisão tomada na segunda-feira, segundo a Sábado, a Comissão Científica de Direito da UAL concluiu que o alegado estatuto de Barreiras Duarte em Berkeley teve um grande peso na dispensa das aulas e, ao não corresponder à verdade, obriga a que o doutorando frequente a parte lectiva.

Segundo Reginaldo de Almeida, administrador da UAL, a decisão final cabe ao Conselho Científico da Universidade e só será tomada na primeira semana de Maio. A deliberação final será então comunicada a Barreiras Duarte, que, caso o conselho acate o parecer da comissão, decidirá se abandona o doutoramento ou se volta à sala de aulas.

