A Força Aérea Portuguesa vai acolher entre 9 e 23 de Maio o exercício multinacional Hot Blade 2018, reunindo cerca de 1.200 militares na Base Aérea n.º 11, em Beja em missões em todo o país.

Em comunicado, a FAP anuncia que o exercício inclui militares do Exército português e de forças da Bélgica, Alemanha, Hungria, Holanda e Eslovénia, que ficarão sediados na Base Aérea n.º 11, em Beja.

A edição deste ano do exercício Hot Blade foi organizada no âmbito do programa de exercícios com helicópteros da Agência Europeia de Defesa e é planeado pelo Comando Aéreo.

De acordo com o comunicado da FAP, os militares vão realizar "missões por todo o país, dia e noite, no ar, em terra e no mar", que foram planeadas para não prejudicar as populações e o ambiente.

"O objectivo global deste exercício é o de obter um elevado nível de interoperabilidade entre as aeronaves" dos Estados-Membros da Agência Europeia de Defesa, indica a FAP.

As tripulações vão ser expostas a um "ambiente operacional complexo" para "treinar procedimentos e tácticas, de forma dotá-las das qualificações necessárias à realização de operações nos atuais teatros de conflito internacionais e missões de apoio humanitário".

