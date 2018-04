Emmanuel Macron discursou esta terça-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, e apelou à necessidade de se combater a onda de autoritarismo que tem afectado alguns Estados-membros da União Europeia. Sem referir directamente os países em causa, o Presidente de França condenou o seu “fascínio pelo iliberalismo” e defendeu que para travar essa tendência é necessária uma nova “soberania europeia”.

“Parece haver uma guerra civil europeia, onde o nacionalismo e o egotismo estão a prevalecer sobre o que nos juntou”, disse Macron, antes de olhar para o futuro sem esquecer o passado. “A resposta [ao autoritarismo] não deve passar por um outro autoritarismo democrático, mas pela autoridade da democracia. Não quero pertencer à geração de sonâmbulos que se esqueceu do seu passado, quero pertencer à geração que escolhe defender a sua democracia”.

O chefe de Estado francês mostrou-se mais uma vez aberto à reforma da zona euro e afiançou que Paris está pronta para aumentar a sua contribuição financeira, desde que os fundos sejam utilizados de forma mais eficiente. Para tal, pede a concepção de um “roteiro urgente”.

Esta e outras matérias relacionadas com as reformas que Macron pretende para a União serão debatidas no final da semana em Berlim, num encontro entre o Presidente francês e a chanceler alemã Angela Merkel.

O Presidente da Comissão Europeia gostou das palavras de Emmanuel Macron no Parlamento Europeu e deixou-lhe rasgados elogios. “Quero expressar a minha emoção e amizade depois de ouvir o Presidente francês expressar-se da forma como o fez. A verdadeira França está de volta”, celebrou Jean-Claude Juncker, citado pela Reuters.

