A intervenção centrou-se no que Portugal e Espanha alcançaram desde a democracia. "Só em democracia podemos ser o que realmente queremos ser", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa nas Cortes Gerais, ouvido pelos membros da Câmara dos Deputados e do Senado de Espanha, em Madrid. "Só com a democracia e a integração europeia encontrámos o equilíbrio entre identidades, instituições, pessoas", continuou o Presidente português. Marcelo não se referia seguramente às aspirações independentistas dos catalães mas estes tinham preparado com antecedência um momento especial para a visita do chefe de Estado português.

Marcelo já tinha sido aplaudido de pé à chegada pelos membros de todos os grupos parlamentares. O mesmo aconteceu no final, mas, entre aplausos, os deputados e senadores da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) e do PDeCAT, o partido do ex-líder catalão Carlos Puigdemont, de cravo amarelo na mão, começaram a cantar a Grândola vila morena.

O amarelo que usam em permanência, como símbolo dos políticos presos e acusados por causa do referendo e da declaração de independência de 2017, unido aqui à canção da revolução portuguesa – que já foi cantada várias vezes em manifestações nas ruas de Barcelona.

O Presidente português ia a sair da sala e alguns independentistas garantem que não o deixaram recuar para cantar com eles. Já os restantes parlamentares aplaudiram ainda mais alto, tentando abafar o som das vozes dos catalães.

