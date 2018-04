O novo parque de estacionamento da Azenha, freguesia de Campo, concelho de Valongo, que servirá de apoio ao Parque das Serras do Porto, deverá estar pronto no final do Verão, indicou nesta segunda-feira a câmara local.

Em causa está um equipamento preparado para 81 lugares para aparcamento de veículos ligeiros, seis dos quais destinados a pessoas com mobilidade condicionada, e quatro lugares de estacionamento para veículos pesados.

Em nota enviada à agência Lusa, a câmara de Valongo - concelho que partilha o Parque das Serras do Porto, também conhecido como "Pulmão Verde da Área Metropolitana do Porto" com os vizinhos de Paredes e de Gondomar - aponta que o parque de estacionamento começou a ser construído nesta terça-feira e ficará pronto em 180 dias.

"Este equipamento será um importante ponto de apoio para os visitantes do Parque das Serras do Porto, que ali poderão estacionar comodamente as suas viaturas e depois aceder a pé às Serras de Santa Justa e Pias, bem como ao vale do Rio Ferreira e à aldeia de Couce", refere o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado na nota.

O autarca, que actualmente também preside ao conselho executivo da Associação Parque das Serras do Porto, acompanhou o início dos trabalhos de uma empreitada que tem um custo estimado superior a 200 mil euros.

A área total de intervenção é de aproximadamente 9000 metros quadrados, dos quais 5000 correspondem à área para estacionamento.

De acordo com a câmara de Valongo, além da criação de lugares de estacionamento, as obras incluem instalações sanitárias pré-fabricadas, posto de apoio a ciclistas, mobiliário urbano e espaços verdes.

O parque de estacionamento terá dois acessos distintos, um a noroeste para acesso automóvel e outro a sudoeste para acesso pedonal.

"Esta é a segunda fase do projecto iniciado em 2017 e que incluiu já o alargamento da rua de S. João, a colocação de redes de águas pluviais, a demolição de construções clandestinas e a criação de baias de estacionamento", conclui a autarquia.

O Parque das Serras do Porto é um território de cerca de 6.000 hectares, que abrange as serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas, tratando-se de um projecto que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

