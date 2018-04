Um homem foi baleado na segunda-feira à noite à porta de um bar na Rua Visconde de Setúbal, próximo da Estrada da Circunvalação, no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com o oficial de dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o crime ocorreu cerca das 22h45, por motivos que ainda se desconhecem.

A vítima é um jovem e, de acordo com as informações fornecidas à PSP, terá sido atingida por "um ou vários" disparos nas pernas.

"Durante a noite foi transportado para o Hospital de São João", no Porto, acrescentou a fonte, referindo que o agressor ainda não foi identificado.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

