A Anacom alterou o regulamento da portabilidade dos números de telefone para diminuir as taxas de rejeição dos pedidos que são efectuadas pelos consumidores quando pretendem mudar de operador (a portabilidade permite a um assinante mudar de operador mantendo o mesmo número de telefone, fixo ou móvel). Em vez de trocas de documentação entre os operadores, os pedidos passam a ser feitos com base num código pessoal que as empresas passam a ter de gerar para cada cliente.

PUB

Segundo os dados divulgados pela entidade reguladora das comunicações nesta terça-feira, cerca de um quinto dos pedidos ainda são rejeitados pelos operadores, “correspondendo a 209 mil rejeições” em 2017, obrigando os clientes a fazer mais do que uma tentativa até que o número seja portado.

Destacando que as “dificuldades e atrasos” nesta transferência de número de telefone são um dos assuntos que motiva mais reclamações e que têm conduzido à instauração de processos de contra-ordenação e aplicação de coimas, a Anacom explica que as alterações agora introduzidas ao regulamento da portabilidade vêm simplificar “alguns processos”, permitindo tornar “os fluxos entre operadores (o operador que cede o número e o operador que o recebe) mais rápidos e mais seguros”.

PUB

A simplificação “decorre sobretudo do facto de o pedido electrónico de portabilidade entre prestadores passar a processar-se através de um código de validação de portabilidade (CVP)”. Será com base neste código individual que passarão a ser feitos os pedidos de portabilidade, deixando de haver justificação para recusas com base em desconformidades entre a assinatura no impresso do pedido e a do cartão do cidadão, ou o preenchimento errado de um dígito, por exemplo.

Com esta alteração, a Anacom diz que os processos de portabilidade serão “mais céleres e seguros”, porque deixa de ser necessário que os operadores troquem entre si a documentação necessária para portar o número. As empresas têm nove meses para adaptar os seus sistemas a esta nova exigência.

Com o novo regulamento, o prestador receptor (o novo prestador) passa a ter a obrigação de conservar a documentação de denúncia contratual, e o envio deste documento ao prestador doador (o antigo prestador) passa a estar limitado às situações de portabilidade indevida (não solicitada pelo assinante).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com isto, as compensações entre prestadores passarão a estar restritas aos casos de portabilidade de números não solicitados. Já os assinantes mantêm o direito às compensações já em vigor: 2,5 euros por cada dia de atraso na portabilidade e quando exista interrupção do serviço por motivo de portabilidade.

É ainda “imposto aos operadores que informem os seus clientes de que a portabilidade tem que ser feita no prazo de um dia útil a contar da entrega do pedido”.

Outra novidade é o fim das mensagens em que se avisa a pessoa que faz uma chamada que está a ligar para um número portado. Este anúncio passará a estar disponível “apenas quando for expressamente pedido pelo utilizador final”. A Anacom justifica esta alteração (que deverá ser introduzida no prazo de 3 meses) com a “crescente proliferação de tarifários flat rate e all-net em que o preço das chamadas é igual para todas as redes”, sendo que com isso já não se justifica avisar um consumidor que pode incorrer num custo maior ao ligar para um cliente de outra rede.

PUB