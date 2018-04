Três dias depois de vencer no Estádio da Luz, dando um passo de gigante para vencer a I Liga, Sérgio Conceição fez nesta terça-feira a antevisão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O treinador do FC Porto garantiu que os “dragões” não vão entrar no Estádio de Alvalade para defender a vantagem de um golo conquistada na primeira mão, e deixou elogios ao Sporting, "uma boa instituição, uma equipa bem orientada por Jorge Jesus.”

Com a equipa praticamente na máxima força – Danilo, a recuperar de uma rotura parcial do tendão de Aquiles, é a única baixa -, Sérgio Conceição desvalorizou o possível desgaste do rival: “O Sporting tem mais sete jogos que nós mas não é por isso que há mais ou menos lesões e desgaste. É desgastante para todos, estamos numa fase de decisões, de fadiga, numa época desgastante. Eu preferia ter mais jogos e estar na Liga dos Campeões.”

Ainda sobre o mesmo tema, Conceição respondeu a Jorge Jesus, que afirmou que o FC Porto fez um “joguinho” no fim-de-semana frente ao Benfica. “Acho que o ‘joguinho’ é uma forma que o Jesus tem de exprimir, não queria referir-se ao facto das equipas serem pequenas. Vejo isso com humor. Espero que ele faça em Alvalade o mesmo joguinho que nós fizemos contra o Benfica".

Com um golo de vantagem, marcado por Soares no Estádio do Dragão, o FC Porto não irá apresentar uma postura defensiva segundo o seu treinador. “Temos de ir à procura de fazer golos. Fica mais difícil para o Sporting se fizermos golos em Alvalade e não podemos fugir àquilo que é a identidade da equipa”, referiu Sérgio Conceição.

Sobre o Sporting, o treinador portista preferiu não destacar nenhuma individualidade, realçando o “colectivo” de “uma equipa bem orientada por Jorge Jesus”: “Não gosto e não quero individualizar, todos os jogadores do Sporting são de qualidade, por isso representam essa instituição.”

