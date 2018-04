Apesar do desgaste físico da sua equipa Jorge Jesus está confiante que o Sporting poderá dar a volta à meia-final da Taça de Portugal [perdeu na primeira mão no Dragão, por 1-0] e chegar à partida decisiva no Jamor. Admitindo que os seus jogadores estão “no limite”, o treinador confirmou que William Carvalho ainda não recuperou da lesão e irá falhar o quarto jogo consecutivo.

“As duas equipas vieram de vitórias e estão motivadas”, salientou o técnico, não deixando de referir o maior cansaço dos “leões”, face às exigências da eliminatória disputada com o Atlético de Madrid, nos quartos-de-final da Liga Europa: “O Sporting está no limite. O FC Porto fez um joguinho no domingo e agora vai fazer outro. Nós andamos há meses nisto: estamos mais carregados, estamos no limite.”

Em desvantagem na eliminatória depois do desaire no Estádio no Dragão, Jesus deu a entender que os defesas Mathieu, Piccini e André Pinto, assim como médio William Carvalho são baixas para o derradeiro encontro, todos lesionados.

Sobre a outra meia-final que irá opor o Caldas, do Campeonato de Portugal, ao Desportivo das Aves, da I Liga, o treinador do Sporting deixou uma mensagem motivadora aos atletas amadores: "O Caldas é o grande vencedor desta Taça. Parabéns aos jogadores pelo grande percurso. Podem não chegar à final, mas já são os grandes vencedores."

Quanto a Bruno de Carvalho, que no domingo voltou a enviar uma mensagem ao plantel durante o discurso nos núcleos do Sporting em Soure e Arganil, Jorge Jesus demarcou-se e deixou bem vincado qual é o seu trabalho: “Como treinador tenho vários objectivos: o principal é proteger os jogadores e segundo motivá-los e prepará-los para os jogos. A partir daqui, já não tenho nada a ver com isso", esclareceu.

