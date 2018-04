O festival Literatura em Viagem (LeV) regressa a Matosinhos, de 11 a 13 de Maio, para a sua 12.ª edição, sob o tema "O romance das cidades", com a presença de escritores como Jonathan Coe e Sjón Sigurdsson.

De acordo com o programa provisório do encontro, ainda com vários convidados por confirmar, nesta edição do LeV é feita "uma viagem por cinco cidades icónicas do património imaterial mundial, sabendo que as eleitas poderiam ser cinquenta ou quinhentas".

A conferência inaugural da edição deste ano vai ter lugar no dia 11 de Maio, no salão nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, como habitualmente, seguindo-se, ao longo dos outros dois dias, mesas de discussão sobre as cidades de Matosinhos, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Paris e Jerusalém.

Para falar de Matosinhos vai marcar presença o historiador Joel Cleto, sobre o Rio de Janeiro vão reunir-se Adriana Calcanhotto e Alexandra Lucas Coelho, enquanto Nova Iorque vai estar no centro da conversa entre o espanhol Enric González e a jornalista portuguesa Isabel Lucas.

Já sobre Jerusalém vai fazer parte da mesa de discussão o escritor Miguel Miranda, enquanto o poeta e letrista islandês Sjón Sigurdsson, que várias vezes trabalhou com a cantora Björk, e o antigo secretário de Estado da Cultura Francisco José Viegas vão falar sobre "as cidades literárias".

No dia 13 de Maio, Tito Couto vai conduzir uma entrevista de vida ao britânico Jonathan Coe, autor de Que grande banquete! e A casa do sono.

O LeV deste ano — que coincide com as festas do Senhor de Matosinhos — vai incluir ainda exposições, na Galeria Municipal de Matosinhos e na Biblioteca Municipal Florbela Espanca, e visitas de escritores a escolas.

