O escritor norte-americano Andrew Sean Greer venceu o Prémio Pulitzer de ficção com o romance Less, sobre as aventuras de um idoso homossexual, considerado pelo júri um livro generoso, musical e expansivo, sobre a velhice e o amor.

"Um livro generoso, musical na sua prosa e expansivo na sua estrutura e alcance, sobre envelhecer e a natureza essencial do amor", disse o júri, durante a atribuição dos Pulitzer, na segunda-feira à noite, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque.

O livro de Andrew Sean Greer narra a vida de Arthur Less, um romancista fracassado prestes a fazer 50 anos, que sai da cidade para fugir ao casamento do seu ex-namorado, embarcando numa viagem de mudança de vida, à volta do mundo.

O Pulitzer é um prémio norte-americano que distingue os melhores projectos na área da composição musical, do jornalismo e da literatura.

Em 2017, o Pulitzer de ficção foi para The Underground Railroad, do também norte-americano Colson Whitehead, sobre uma escrava em fuga, entretanto editado em Portugal pela Alfaguara, com o título Estrada Subterrânea.

Ainda na literatura, o Prémio Pulitzer 2018 para drama distinguiu Cost of Living, de Martyna Majok, um "trabalho honesto e original, que convida o público a analisar diversas percepções de privilégio e de conexão humana, através de dois pares de indivíduos incompatíveis: um ex-camionista e a sua ex-mulher recentemente paralisada e um jovem arrogante com paralisia cerebral e seu novo cuidador".

Já a biografia galardoada com o Pulitzer deste ano foi Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder, escrita por Caroline Fraser, que traça um "retrato, profundamente investigado e elegantemente escrito, de Laura Ingalls Wilder, a autora da série Little House on the Prairie [Uma Casa na Pradaria], que descreve como Wilder transformou a história de pobreza, fracasso e luta da sua família num conto edificante de autoconfiança, amor familiar e perseverança".

Na poesia, o Pulitzer foi para Half-light: Collected Poems 1965-2016, de Frank Bidart, que o júri considerou ser "um volume de ambição inflexível e alcance notável, que mistura longos poemas dramáticos com pequenas letras elípticas, construindo a mitologia clássica e reinventando formas de desejos que desafiam as normas sociais".

Na categoria de História, Jack E. Davis conquistou o prémio com o livro The Gulf: The Making of an American Sea, "uma importante história ambiental do Golfo do México, que chama a atenção crucial para a 10.ª maior massa de água da Terra, um dos ecossistemas marinhos mais diversos e produtivos do planeta".

