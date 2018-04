Depois de receber inúmeros elogios pelo seu desempenho no palco do festival de música Coachella, na Califórnia, Beyoncé declarou que vai doar 100 mil dólares (cerca de 80 mil euros) a quatro universidades que historicamente têm recebido alunos de origem africana.

As instituições escolhidas são a Xavier University, no Louisiana; a Wilberforce University, em Ohio; a Tuskegee University, no Alabama; e a Bethune-Cookman University na Flórida.

O espectáculo de Beyoncé, no sábado, foi anunciado como uma homenagem à educação e cultura negra norte-americana. Foi a primeira vez que uma mulher negra foi cabeça de cartaz do festival que se prolonga por dois fins-de-semana e é considerado um dos maiores eventos musicais dos EUA.

