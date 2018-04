Depois de um fim-de-semana molhado em vários pontos do país, os termómetros devem subir acima dos 20 graus ao longo desta semana. Quarta-feira será o dia mais quente, com as temperaturas a chegar aos 27 graus em alguns pontos do país. A chuva volta no final da semana, a partir de sexta-feira.

Esta segunda-feira regista-se uma subida tímida nas temperaturas máximas em relação a domingo. Estão previstos 17 graus para Lisboa, 16 para o Porto e 19 para Faro. O céu vai estar nublado em todo o território ao longo do dia, e há previsão de chuva em Santa Cruz, no arquipélago dos Açores.

Na terça-feira, os termómetros alcançam os 20 graus na generalidade do território. Évora será o concelho mais quente, com previsão de 24 graus de máxima. Para a capital prevêem-se 22 graus, tal como em Faro. A norte, no Porto, espera-se 17 graus de máxima. Um verdadeiro dia de Primavera: sol, céu limpo e nebulosidade apenas até ao final da manhã.

O bom tempo mantém-se na quarta-feira, que será, de acordo com as previsões do (Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o dia mais quente desta semana. Para Évora e Santarém, estão previstos 27º graus. Beja chega aos 26 graus e Lisboa aos 25. Faro, Castelo Branco e Portalegre chegam aos 24 graus. O céu vai estar limpo ou pouco nublado na generalidade do território.

A partir de sexta-feira, o tempo volta a alterar-se: a temperatura desce ligeiramente (ainda que os termómetros se mantenham acima dos 20 graus na generalidade do território) e a chuva regressa.

