Numa entrevista ao canal ABC News, James Comey, antigo director do FBI, teceu duras críticas ao Presidente norte-americano. Ao longo da entrevista, Comey descreveu Trump como “moralmente inapto para ser Presidente”, com trejeitos de “chefe de máfia”, que mente constantemente e trata as mulheres como “pedaços de carne”. Ainda assim, não quer que o Presidente seja destituído. Ao longo da entrevista, o antigo director do FBI falou ainda sobre a investigação aos e-mails de Hillary Clinton, que liderava à época.

A entrevista do último domingo à ABC News, no programa 20/20, foi a primeira de Comey depois de ter sido despedido do FBI, em 2017, e o início da digressão de promoção do seu livro de memórias, A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (Uma maior lealdade: verdade, mentiras e liderança, em tradução livre). Nele, descreve o Presidente como um “chefe em controlo absoluto” que gosta de manter o silêncio absoluto no seu círculo próximo. As críticas no livro já lhe valeram a fúria de Trump, que o apodou “bola de baba mentirosa” na última sexta-feira.

PUB

Durante a entrevista deste domingo, Comey seguiu a linha de críticas iniciada no livro – algo inédito no antigo director, que nunca tinha criticado um Presidente em funções.

PUB

“Não compro esta história de ele ser mentalmente incompetente ou estar numa fase inicial de demência”, disse Comey ao jornalista da ABC George Stephanopoulos. “Ele surpreende-me com a sua inteligência acima da média, e com esforço de monitorizar conversas e perceber o que se está a passar. Não acho que ele seja medicamente inapto para ser Presidente. Acho que ele é moralmente inapto para ser Presidente.”

A razão? Donald Trump mente muito, acusa Comey: “O nosso Presidente tem de encarnar o respeito e aderir aos valores que são nucleares neste país. O [valor] mais importante é ser-se verdadeiro. Este Presidente não é capaz disso.”

Uma pessoa que “vê equivalência moral em Charlottesville, que fala sobre e trata as mulheres como se fossem pedaços de carne, que mente constantemente sobre assuntos importantes e corriqueiros, e insiste que os americanos acreditam nisso – esta pessoa não é apta para ser Presidente dos EUA no âmbito moral”, atira Comey. Ainda assim diz que não quer que o Presidente seja destituído: “As pessoas precisam de se levantar, ir a votos, votar pelos seus valores. A destituição ia, de certa forma, causar um curto-circuito”, considera.

Quanto à escolha do título para o livro de memórias, Comey recorda uma “conversa bizarra” que teve com o Presidente durante um jantar na Casa Branca, em Janeiro de 2017. “Ele pediu a minha lealdade pessoal enquanto director do FBI. Mas eu só devo lealdade ao povo americano”, disse Comey.

Despedir Mueller seria um dos “ataques mais sérios ao Estado de Direito”

Sobre a investigação à possibilidade de conluio entre a campanha de Trump e a Rússia nas eleições presidenciais de 2016, Comey afirma que “é possível” que os russos tenham acesso a informação comprometedora? sobre o actual Presidente. “Há uma possibilidade acima de zero que os russos tenham alguma influência sobre ele, enraizada na sua experiência pessoal. Não sei se é sobre a sua actividade num quarto de hotel em Moscovo [onde alegadamente se encontrou com prostitutas russas, em 2013] ou Finanças ou outra coisa qualquer”, disse Comey.

O antigo líder do FBI afirma ainda que se o Presidente despedisse o conselheiro especial Robert Mueller, actualmente à frente da investigação sobre as suspeitas de intromissão russa nas presidenciais de 2016, seria um dos “ataques mais sérios ao Estado de Direito” de que há memória.

Comey salientou ainda a estranheza que lhe causa a ausência de críticas ao homólogo russo por parte de Trump. “Percebo que um Presidente queira tomar uma decisão geopolítica de não criticar o líder de um país adversário publicamente”, diz, mas considera um "mistério" que não o critique "nem em privado”, recorda Comey.

Sobre o pedido de Trump para que a investigação a Michael Flynn (culpado de ter mentido ao FBI sobre contactos com o Kremlin antes da tomada de posse de Trump) fosse arquivada, Comey diz que pode ter havido algum nível de "obstrução à justiça". "Não sei, sou apenas uma testemunha neste caso, não um investigador ou procurador", defendeu-se.

“A conduta de Hillary Clinton foi extremamente negligente”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na linha do que já tinha escrito no relatório em Julho de 2016, apenas meses antes das presidenciais, sobre o uso de um e-mail privado para receber e-mails de campanha de Clinton, Comey diz que a conduta da candidata democrata foi “extremamente negligente”, mas admite falhas na comunicação da investigação do FBI, que liderava à época.

“Devia ter trabalhado mais para encontrar uma maneira de salientar que era mais do que um erro comum, não sendo um comportamento criminoso, devia ter arranjado palavras que descrevessem bem isso”, disse Comey. Ainda assim, espera que a investigação a Clinton não tenha influenciado o resultado das eleições, e diz que havia "muito amor por Clinton" na sua família.

A reacção dos republicanos chegou logo após a emissão da entrevista. O Comité Nacional Republicano não tardou em publicar um comunicado em que se lia que as declarações de Comey não passavam de publicidade ao novo livro, e mostravam que “a sua lealdade é apenas para consigo mesmo”. “A única coisa pior do que a má conduta de Comey é a sua disponibilidade de dizer qualquer coisa para vender livros”, lê-se.

PUB