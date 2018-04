A Câmara de Lagoa reabilitou uma antiga torre de vigia de onde há 400 anos se avistavam embarcações inimigas e se avisava o povo de possíveis saques de piratas, impedindo que acabasse por se desmoronar com o passar do tempo. A Torre da Lapa, construída no topo de uma falésia em Ferragudo, algures entre os séculos XVI e XVII, é uma antiga torre de atalaia e um dos pontos de vigia do litoral algarvio, mas, além desta, já praticamente nenhuma resta de pé.

Anabela Simão, vereadora da Câmara de Lagoa, contou à Lusa que era da torre que se enviavam sinais de fumo para protecção das povoações contra os ataques de piratas ou outros invasores, que procuravam saquear a produção agrícola, vinhos ou peixe. "Era quase como uma picota onde teriam o caldeirão e depois, quando avistavam algo na costa, fogueavam, para que o fumo fosse visto dentro da povoação para eles imediatamente accionarem os mecanismos de defesa", explicou.

Construída em alvenaria de pedra e argamassa e de estrutura circular, com cerca de cinco metros de diâmetro, não há certezas quanto à data precisa de construção da torre, mas terá sido provavelmente no séc. XVII. "Muitas foram construídas no século XVI, pensa-se que esta tenha sido um pouco mais tarde", refere Anabela Simão, sublinhando que deve ser das poucas que ainda restam no Algarve, porque "muitas já tombaram, por falta de recuperação". Aquela responsável tem conhecimento de outra estrutura semelhante em Tavira, mas nota que "a sua existência [no Algarve] é muito difícil de se encontrar".

Durante os trabalhos de recuperação, que terminaram no ano passado, descobriu-se que o interior da torre era oco, quando se pensava que a torre seria preenchida por dentro. "Pensávamos que a torre era toda preenchida e quando fizemos a requalificação verificámos que o miolo era todo oco, o que estava lá eram os materiais que com o tempo tinham caído dentro da própria torre", explica Anabela Simão.

Após o início de um processo para a sua classificação como imóvel de interesse concelhio, em 2015, a Direcção Regional de Cultura lançou um procedimento de classificação da torre como monumento de interesse público nacional, cuja abertura já foi publicada em Diário da República, em Agosto de 2017, mas, segundo Anabela Simão, ainda não está concluído. "É uma mais valia para o concelho na medida em que já temos alguns monumentos classificados como sendo de interesse nacional: a igreja de Estômbar e o promontório Senhora da Rocha, que são dois ícones na nossa história em termos de património", sublinha.

Segundo Anabela Simão, a Torre da Lapa vai ficar integrada no caminho dos promontórios, uma rota pedestre que abrange vários pontos de interesse e onde se pode fazer também observação de aves. "Neste momento, a torre vai ser um objecto de estudo e vai ter que ter uma visitação, porque, cada vez mais, além do museu, as pessoas gostam de ver os apontamentos museológicos", conclui.

Do ponto onde se situa a torre consegue avistar-se uma boa extensão de oceano e a embocadura do Rio Arade.

