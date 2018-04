Mais uma Primavera, mais uma edição do Coachella. Com pistolas de água, rodas gigantes, selfies, roupas que transformam o recinto do festival num verdadeiro desfile de moda, este festival de música internacional está dividido em dois fins-de-semana: na edição deste ano, acontece de 13 a 15 de Abril e de 20 a 22 de Abril. A primeira parte acabou domingo, num fim-de-semana repleto de cor, música e animação. Entre os artistas que fazem parte do cartaz estão The Weeknd, Haim, alt-J, Beyoncé, Post Malone, Eminem, Portugal the Man, Cardi B, Odesza ou the War on Drugs. O Coachella acontece todos os anos na Califórnia, nos Estados Unidos.