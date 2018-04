As perturbações em voos das companhias TAP e Ryanair no período da Páscoa terão afectado cerca de 19.400 passageiros e podem representar cerca de sete milhões de euros em compensações, estima a AirHelp - empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos junto das transportadoras aéreas.

PUB

Em informação disponibilizada à agência Lusa e com base em análises de voos entre 24 de Março e 8 de Abril, a AirHelp concluiu que cerca de 13.600 passageiros da TAP “são elegíveis a receber compensações” no âmbito do regulamento EC261, o que poderá representar cerca de 5,2 milhões de euros.

Em relação à Ryanair foi estimado que cerca de 5.800 passageiros “são elegíveis a receber compensações, as quais poderão representar no total cerca de 1,8 milhões de euros”.

PUB

A informação da AirHelp à Lusa não contabiliza, no entanto, os voos igualmente cancelados e adiados pela Easyjet durante o mesmo período. A companhia aérea, contudo, cancelou vários voos na semana passada, nomeadamente nas ligações Lisboa-Funchal-Lisboa, mesmo antes do mau tempo ter praticamente encerrado o aeroporto internacional da ilha da Madeira, a 8 de Abril.

“Neste período [24 de Março a 8 de Abril], cerca de 40% dos voos da TAP de ou para Portugal sofreram perturbações. Cerca de 900 voos tiveram um atraso entre 15 e 180 minutos, cerca de 25 voos atrasaram-se mais de 180 minutos e mais de 120 voos foram cancelados”, concluiu a AirHelp.

Sobre a transportadora aérea de baixo custo irlandesa, a empresa analisou que 20% dos voos com partida ou chegada a Portugal sofreram perturbações.

“Cerca de 170 voos tiveram um atraso entre 15 e 180 minutos, perto de 10 voos tiveram um atraso superior a 180 minutos e cerca de 40 voos foram cancelados”, lê-se na informação.

Os tripulantes de cabine nas bases portuguesas da Ryanair fizeram uma greve de três dias não consecutivos em 29 de Março, 01 de Abril e 04 de Abril.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na TAP, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) apelou à não aceitação de voos em folga/férias no período de 24 a 28 de Março (inclusive), pedido de folgas em atraso e ‘e-learning’.

A Autoridade Nacional de Aviação Aérea (ANAC) contabilizou nos dias 26, 27 e 28 de Março 29 voos cancelados da TAP em Lisboa e 3.846 passageiros afectados.

Em resposta à agência Lusa, a ANAC referiu os cancelamentos da companhia aérea no final de Março, informando ter convocado “responsáveis da transportadora da aérea de apoio a passageiros para prestar esclarecimentos e informações à ANAC”.

PUB