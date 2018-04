A Oz Energia e os accionistas da Alves Bandeira assinaram um acordo que dá à empresa de Manuel Champalimaud uma participação de 50% no grupo de Rui Bandeira, que comercializa combustíveis líquidos, fuel, betumes e lubrificantes através de uma rede de retalho com mais de 150 postos de abastecimento espalhados por todo o país.

Em entrevista ao PÚBLICO, em Janeiro, o presidente executivo da Gestmin, a holding de Manuel Champalimaud, já tinha adiantado que a Oz Energia preparava a entrada no capital de uma empresa detentora de uma rede de postos de combustível “com algum significado”. Com isso, a empresa, que explora apenas 15 postos de abastecimento, entraria “num outro patamar” do sector dos combustíveis, afirmou então João Bento.

O negócio entre a Oz Energia e a Alves Bandeira prevê a fusão das duas redes de combustíveis líquidos (operação que ainda está sujeita à autorização da Autoridade da Concorrência).

No início deste ano, a Oz Energia já tinha anunciado a compra dos 50% que a Teixeira Duarte tinha na Digal (embora mantendo-se no capital a Arcolgeste, de Artur Caracol), o que lhe permitiu crescer no negócio do gás propano canalizado, garantindo-lhe o acesso ao Terminal Marítimo de Aveiro.

A empresa detém o Terminal da Trafaria e explora o Terminal de Aveiro, que garantem o armazenamento, enchimento e distribuição dos produtos comercializados pela sua rede, e ainda o fornecimento de jet fuel nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A Oz Energia é o maior negócio da Gestmin, que é também a maior accionista individual dos CTT.

Com proveitos operacionais de 114 milhões de euros em 2016, a Oz Energia, presidida por Emanuel Freitas, é o quarto operador de gás engarrafado do mercado, com uma quota de 12%, e uma rede de distribuição que inclui 157 distribuidores principais, 120 lojas, 5000 pontos de venda e um parque estimado em mais de um milhão e quatrocentas de garrafas. Com Luís Villalobos

