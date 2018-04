Depois da 30.º jornada, o campeonato não será o mesmo. O FC Porto ficou numa excelente posição para festejar o título de campeão nacional, depois de vencer o Clássico da Luz frente ao Benfica por 0-1.

Neste episódio do Jogo Limpo, o comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, faz a análise aos casos e decisões tomadas pelo juiz Artur Soares Dias.

Quanto ao dérbi, que opôs o Sporting ao Belenenses, para Jorge Faustino, este foi "um dos jogos mais díficeis" do ponto de vista disciplinar. Que o diga Bruno Paixão, que mostrou 10 amarelos e 2 vermelhos (um depois do apito final). Os "leões" saíram com os três pontos do Restelo (3-4).

