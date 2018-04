O futebolista internacional chileno Arturo Vidal lesionou-se no treino e será baixa no Bayern Munique, devendo realizar uma "pequena artroscopia" ao joelho. O entorse no joelho deu-se no treino deste domingo, depois da vitória para o campeonato frente ao Borussia Mönchengladbach.

O jogador não conseguiu sair pelo seu próprio pé da sessão de treinos da equipa alemã, tendo sido ajudado por Franck Ribéry e o treinador de guarda-redes da equipa bávara a abandonar o treino, noticia o jornal espanhol Marca.

Este problema físico já tinha causado problemas ao jogador, obrigando-o a ser substituído no jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, contra o Sevilha.

A informação foi dada esta segunda-feira pelo técnico dos bávaros, Jupp Heynckes, revelando que o jogador já está a caminho de Augsburgo e que fará uma pequena artroscopia, esperando contar com Vidal "a curto prazo".

O médio deverá, assim, falhar o próximo jogo, na terça-feira com o Bayer Leverkusen, nas meias-finais da Taça da Alemanha, mas Jupp Heynckes não se pronunciou sobre a disponibilidade do chileno para o jogo com o Real Madrid, na Liga dos Campeões.

O Bayern Munique, que já assegurou o sexto título consecutivo na Alemanha, defronta o Real Madrid, bicampeão europeu em título, a 25 de Abril, em Munique, e a 1 de Maio, em Madrid.

